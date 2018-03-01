Şampiyonluğun favorisi biziz – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Şampiyonluğun favorisi biziz

    Şampiyonluğun favorisi biziz

    ’un tecrübeli ismi , başarıdan oldukça emin: Şampiyon olan bir takımın parçası olmaktan gurur duyacağım

    'un sol beki , takımın yarışında favori olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, dünkü idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'e çıkma yarışında güçlü takımlar yer almasına rağmen en büyük avantajın kendilerinde olduğunu kaydetti. Uslu, şampiyonluğa giden yolun zor olduğunu ifade edip "Şampiyonluk elbette kolay değil. Kim asist yapıp, kim gol atarsa atsın önemli olan kazanmak. Çünkü sonunda şampiyon olacağız. Ben de şampiyon olan bir takımın parçası olmaktan gurur duyacağım" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, takıma katkı sağlamak için ekstra çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

    , bu hafta karşılaşacağı maçının hazırlıklarına dünkü idmanla devam etti
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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