G.Manisaspor'da mali incelemeler başlatıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'un geçtiğimiz 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda ibra edilmeyen bir önceki döneme ait mali işlemlerle ilgili yeni yönetim, inceleme çalışması başlattı.

Ligde zor günler geçiren G. Manisaspor'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından seçilen yeni yönetim, ibra edilmeyen mali işlemlerle ilgili avukatlar ve yeminli mali müşavirler eşliğinde geçmiş döneme ilişkin hesapları incelemeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Gökay Budak, "18 Şubat 2018 tarihinde göreve geldikten sonra bir önceki dönemin ibra edilmemesiyle ilgili gerekli çalışmalarımızı bir an önce başlattık. Bu kapsamda avukatlarımızı ve yeminli mali müşavirleri kulübümüze davet ederek, mali anlamda geçmiş dönemle ilgili her türlü inceleme yapmalarını talep ettik. Mali müşavirler incelemelerini sürdürüyor. Yönetim olarak başlatacağımız adli sürece, bu incelemelerden çıkacak sonucun da ışık tutmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemle ilgili her türlü olumsuz konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diye konuştu.