Genç Kızılaycılardan, Balkes’e baklava
Balıkesir Genç Kızılay İl Başkanlığı Gaziantepspor maçı öncesi Balıkesirspor antrenmanını ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.
Genç Kızılaycılar, Ali Hikmet Paşa tesislerini ziyaret ederek hafta sonu oynanacak olan Gaziantepspor maçı öncesi rakip takımın şehri ile özdeşleşen baklava ikram etti. Genç Kızılay Balıkesir İl başkanı Burhan Alkan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'a iki paket baklava ikramında bulunurken, tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak ise Genç Kızılay yönetimine jestlerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Alkan, "Gaziantepspor maçı öncesi futbolcularımıza ve teknik heyete baklava ikram ederek jest yapmak istedik bugün tatlı yesinler hafta sonu da Gaziantepspor deplasmanından galip dönsünler Balıkesir'imizin yüzünü güldürsünler istedik" şeklinde konuştu.
Balıkesirspor tesislerinde yapılan ziyarete Genç Kızılay Balıkesir il Başkanı Burhan Alkan, Kızılay Şube Müdürü Süleyman Kara, İl Bşk. Yrd. Mert Göker, Etkinlik ve organizasyon birimi sorumlusu Uysal İnci, sekreterlik birimi Sorumlusu Burcu Terlemezoğlu, şubeler birimi sorumlusu Lütfullah Selçuk, eğitim birimi sorumlusu Onur Saptır, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kırdan ve Merve Çetin katıldı.
Başkan Alkan, "Gaziantepspor maçı öncesi futbolcularımıza ve teknik heyete baklava ikram ederek jest yapmak istedik bugün tatlı yesinler hafta sonu da Gaziantepspor deplasmanından galip dönsünler Balıkesir'imizin yüzünü güldürsünler istedik" şeklinde konuştu.
Balıkesirspor tesislerinde yapılan ziyarete Genç Kızılay Balıkesir il Başkanı Burhan Alkan, Kızılay Şube Müdürü Süleyman Kara, İl Bşk. Yrd. Mert Göker, Etkinlik ve organizasyon birimi sorumlusu Uysal İnci, sekreterlik birimi Sorumlusu Burcu Terlemezoğlu, şubeler birimi sorumlusu Lütfullah Selçuk, eğitim birimi sorumlusu Onur Saptır, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kırdan ve Merve Çetin katıldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
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