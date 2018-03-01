A.Demir’den çağrı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    A.Demir’den çağrı

    A.Demir’den çağrı
    'in hocası Mustafa Uğur, "Takımımızda bazı mevcut sıkıntılar var, sıkıntılarımızın giderilmesi adına özellikle şehrin bütünleşmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi. Yönetimin bizlere karşı olan güveni bende bir sorumluluk hissi oluşturuyor" ifadesini kullanan Uğur, taraftarlara da çağrıda bulunup "Futbolcularımızın desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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