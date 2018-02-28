Heyecan artıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Heyecan artıyor

    Heyecan artıyor

    Son 10 haftaya girilirken ilk 3 takımın birer puan farkla sıralandığı 1. Lig’de, düşme hattında da büyük çekişme yaşanıyor

    SPOR Toto 1. Lig'de son dönemlerde görülmedik bir yarış yaşanıyor. Bitime 10 hafta kala 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rize'yi, 44 puanlı Ümraniye ve 43 puanlı Ankaragücü takip ediyor. Gazişehir, İstanbulspor ve ise Play-off için avantajlı konumda bulunuyor. Üst sıralardaki mücadele sürerken, ateş hattında da heyecan her geçen gün artıyor. Son 3 maçını kazanan düşme hattındaki Denizlispor ile 6. Bolu'nun arasında ise sadece 11 puan fark bulunuyor. Lider olan Çaykur Rize'nin forveti Samudio da krallıkta zirveye oturdu. 15 golü bulunan Brezilyalı yıldızı, 12'şer golle Balıkesirli Abdülkadir ve Bolusporlu Poepon takip ediyor.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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