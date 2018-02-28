Gazişehir, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak olan Gazişehir Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı.
Gazişehir'in yarın saat 11.00'de Giresun'da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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