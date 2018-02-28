Gazişehir, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Gazişehir, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Gazişehir, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak olan Gazişehir Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşma öncesi son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanı Futbol Şube Sorumluları Erhan Özmen ve Yusuf Demsoy da yerinde takip etti. Kırmızı-siyahlılar bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının etabını tamamlayarak, bugün saat 16.00'da karşılaşmanın oynanacağı 'a hareket etti.

    Gazişehir'in yarın saat 11.00'de 'da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:07
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