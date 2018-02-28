Gaziantepspor’da Balıkesir maçı hazırlıkları sürüyor
Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekibin, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edeceği öğrenildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:08
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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