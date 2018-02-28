Gaziantepspor’da Balıkesir maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da maçı hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/gaziantepspor?id=da9e1c05-680c-4d67-8083-fb6d135de248" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a>’da <a href="/index/balikesir?id=f6d3fc1d-021b-459e-9e90-016fdbc497e5" class="" rel="tag">Balıkesir</a> maçı hazırlıkları sürüyor

    , 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde, ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri ile başlayan antrenmanın ana bölümünde koordinasyon, pas çalışmaları ve çift kale oyun çalışması gerçekleştirildi.

    Kırmızı-siyahlı ekibin, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edeceği öğrenildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:08
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