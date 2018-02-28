Fatih Tekke'nin acı günü
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke'nin vefat eden dedesi Ömer Osman Tekke'nin cenazesi, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde defnedildi.
97 yaşındaki Tekke için ilçedeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tekke ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Yılmaz, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, eski bordo-mavili futbolcu Hüseyin Çimşir, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Fatih Tekke, Köprübaşı Belediye Başkanı olan babası Ahmet Tekke ve ağabeyi Salih Tekke taziyeleri kabul etti.
Ömer Osman Tekke'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:49
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
FBLİ CEZA VERİRSENİZ FB KADAR GÖKTAŞI DÜŞSÜN BAŞINIZA İNŞALLAH...
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
fbli sizin başka işiniz yokmu ceza ıçin on dereden on milyon su getirirsiniz.YAZIKLAR OLSUN .
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 4
Yorum
Tr sadece gs değil fenerin tarihide tarihçilerce gerçek değil deniyor özellikle milli mücadele dönemi ile ilgili anlatılanlar
Fatih Tekke'nin acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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