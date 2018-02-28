Fatih Tekke'nin acı günü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'nin acı günü

    Fatih Tekke'nin acı günü

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü 'nin vefat eden dedesi 'nin cenazesi, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde defnedildi.

    97 yaşındaki Tekke için ilçedeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tekke ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Yılmaz, teknik direktör , eski bordo-mavili futbolcu Hüseyin Çimşir, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

    Törende, , Köprübaşı Belediye Başkanı olan babası Ahmet Tekke ve ağabeyi Salih Tekke taziyeleri kabul etti.

    'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Tekke'nin acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN