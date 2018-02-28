Altınordu'da sakatlık şoku!
Sezon başında Boluspor maçından hemen sonra yaşadığı pubis sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Altınordulu Kerim Alıcı, bu kez antrenmanda sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlandı.
Sezona iyi bir başlangıç yaptığını, hem A takımda hem de milli takımda forma şansı yakaladığını belirten Kerim Alıcı, "Üst üste geçirdiğim iki sakatlık çok üzücü. 4 aylık bir sürecin ardından yeniden eski formuma dönmek istiyorum" dedi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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