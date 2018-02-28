Altınordu'da sakatlık şoku! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Altınordu'da sakatlık şoku!

    Altınordu'da sakatlık şoku!

    Sezon başında maçından hemen sonra yaşadığı pubis sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Altınordulu , bu kez antrenmanda sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlandı.

    1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun genç sağ beki , antrenmanda yaşadığı sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi'nde Op.D r. Bülent Zeren tarafından ameliyat edildi. Perşembe günü taburcu olacak genç oyuncu, yaklaşık 4 ay sonra çalışmalara başlayabilecek.

    Sezona iyi bir başlangıç yaptığını, hem A takımda hem de milli takımda forma şansı yakaladığını belirten , "Üst üste geçirdiğim iki sakatlık çok üzücü. 4 aylık bir sürecin ardından yeniden eski formuma dönmek istiyorum" dedi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:06
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