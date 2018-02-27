Yılmaz Vural kovulma hikayesini anlattı! Futbolcular toplanmış...
Giresunspor'dan oyuncu grubu tarafından istenilmediği için gönderildiğini söyleyen Yılmaz Vural "Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar." dedi.
Yılmaz Vural, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.
Deneyimli teknik adam Giresunspor'dan ayrılış sürecini anlattı.
OYUNCU GRUBU İSTEMEDİ
Giresunspor'un oyuncuların etkisi altında olduğunu söyleyen Vural "Ben aslında Spor Toto 1. Lig'de 13 takımdan teklif aldım. 'Gidelim dedik.' işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, 'Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor.' dedi. Bunları söyleyenler de Caner ve Çağlar... Gençlerbirliği'nde de erken oldu. Bu işin raconu neyse öyle yapılması lazım." dedi.
SEVİYORUM KERATALARI
Futbolcuları sevdiğini belirten teknik adam "Adama görev veriyorsun ama taktik, disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yani. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:07
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 40
Yorum
mustafa olçay yine başladı ...komik ya valla ..:)
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Sponsor Ndiaye
Toplam 5
Yorum
esgs koskoca galatasaray kulubunun aidatı 300 tl olurmu arkadaşlar.3000 tl yapında bi yaraya merhem olsun. şaka gibi gercekten
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Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Toplam 7
Yorum
cem neden bu adam BEŞİKTAŞ düşmanı bu adam,fırat aydınus BEŞİKTAŞA oldun kabus, gs maçında yaptıklarını,emenike ve diğerlleri offff
Yılmaz Vural kovulma hikayesini anlattı! Futbolcular toplanmış... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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