Yılmaz Vural kovulma hikayesini anlattı! Futbolcular toplanmış... – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    kovulma hikayesini anlattı! Futbolcular toplanmış...

    <a href="/index/yilmaz-vural?id=c122489b-b788-423f-b826-746513cb7f35" class="" rel="tag">Yılmaz Vural</a> kovulma hikayesini anlattı! Futbolcular toplanmış...

    Giresunspor'dan oyuncu grubu tarafından istenilmediği için gönderildiğini söyleyen "Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar." dedi.

    , TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.

    Deneyimli teknik adam Giresunspor'dan ayrılış sürecini anlattı.

    OYUNCU GRUBU İSTEMEDİ

    Giresunspor'un oyuncuların etkisi altında olduğunu söyleyen Vural "Ben aslında 1. Lig'de 13 takımdan teklif aldım. 'Gidelim dedik.' işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, 'Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor.' dedi. Bunları söyleyenler de Caner ve Çağlar... Gençlerbirliği'nde de erken oldu. Bu işin raconu neyse öyle yapılması lazım." dedi.

    SEVİYORUM KERATALARI

    Futbolcuları sevdiğini belirten teknik adam "Adama görev veriyorsun ama taktik, disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yani. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
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