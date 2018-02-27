Spor Toto 1. Lig'de heyecan artıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Spor Toto 1. Lig'de heyecan artıyor

    Spor Toto 1. Lig'de heyecan artıyor

    Spor Toto 1. Lig'de son 10 haftaya girilirken zirve mücadelesindeki ilk 3 takım birer puan farkla sıralandı.

    Sezon bitiminde ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 takımın da play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alacak ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

    Bitime 10 hafta kala 45 puana ulaşan liderliğini sürdürürken, 44 puanlı Ümraniyespor ile 43 puana ulaşan ilk 3 sırayı paylaştı. Ligde 38'er puana sahip ile İstanbulspor ve 37 puanlı play-off barajında yer alıyor. Yine 6. sıradaki Boluspor'u 1 puan geriden takip eden Altınordu'yu 35 puanla ve 33'er puanlı , ve 'un play-off şansı sürüyor.

    Puan durumunda 6. sıradaki Boluspor ile düşme hattındaki Denizlispor arasında 11 puan farkın bulunduğu ligde 4 puanlı ile 14 puana sahip kümede kalma mücadelesinde geride kaldı.

    Teknik direktörlüğe 'yi getirdikten sonra 3 maçını kazanan Denizlispor, 26 puanla 16. sırada yer alırken, dün İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçen ise 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Teknik direktör 'nun dün görevinden istifa ettiği ise 28 puanla 14. durumda bulunuyor.

    GOL KRALLIĞINDA SAMUDİO ÖNDE
    Ligde Çaykur Rizesporlu Braian Samudio'nun 15 golle en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor. Paraguaylı futbolcuyu, 12'şer golle Balıkesirspor Baltok'tan Abdulkadir Özgen ile Boluspor'dan Rydell Poepon takip ediyor.

    SERİLER
    Ligde 24. hafta itibarıyla Denizlispor gol yemediği son 3 maçını kayıpsız geçerken, Tetiş Yapı Elazığspor son 6 müsabakada mağlup olmadı. Gaziantepspor 22 maçtır galip gelemezken, art arda 8 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Altınordu ise son 10 müsabakada gol atmayı başardı.

    PUAN DURUMU
    TFF 1. Lig'de 2 Mart Cuma günü başlayacak 25. hafta maçlarının ardından 26. hafta müsabakaları gelecek hafta içinde oynanacak. Ligde 27. hafta müsabakaları da 10-11 ve 12 Mart'ta yapılacak. Takımlar 10 gün içinde 3'er müsabakaya çıkacak.

    Ligde 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    1. Çaykur Rizespor 24 13 6 5 48 31 17 45
    2. Ümraniyespor 24 13 5 6 37 22 15 44
    3. MKE Ankaragücü 24 12 7 5 36 22 14 43
    4. Gazişehir Gaziantep 24 10 8 6 39 20 19 38
    5. İstanbulspor 24 11 5 8 27 24 3 38
    6. Boluspor 24 11 4 9 35 23 12 37
    7. Altınordu 24 10 6 8 36 33 3 36
    8. Tetiş Yapı Elazığspor 24 9 8 7 31 27 4 35
    9. Balıkesirspor Baltok 24 10 6 8 41 37 4 33
    10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 24 8 9 7 29 27 2 33
    11. Adanaspor 24 9 6 9 28 36 -8 33
    12. Akın Çorap Giresunspor 24 8 7 9 28 27 1 31
    13. Eskişehirspor 24 9 6 9 42 37 5 30
    14. Samsunspor 24 6 10 8 22 30 -8 28
    15. Adana Demirspor 24 7 6 11 30 35 -5 27
    16. Denizlispor 24 7 5 12 26 33 -7 26
    17. Grandmedical Manisaspor 24 7 2 15 25 40 -15 14
    18. Gaziantepspor 24 1 4 19 9 65 -56 4

    Not: Balıkesirspor Baltok, ve Gaziantepspor'un 3'er, Grandmedical Manisaspor'un 9 puanı silindi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:20
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