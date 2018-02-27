Samsun’da deprem – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’da deprem

    Samsun’da deprem
    1. Lig ekibi 'da dün beklenmeyen bir gelişme yaşandı ve teknik direktör , sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kırmızı-beyazlılar, İpekoğlu'nun yerine geçmişte takımı çalıştıran Besim Durmuş'u göreve getirdi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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