Muhteşem bolu – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Muhteşem bolu

    Muhteşem bolu

    Kırmızı-beyazlı takım; Umut, Mustafa, ve Rydell Poepon’un golleriyle galip gelerek ligdeki tırmanışını sürdürdü. Altınordu ise evindeki kötü sonuçlara bir yenisini ekledi

    1. Lig'de 24. haftanın son iki maçından biri olan Altınordu- Boluspor maçında kazanan misafir ekip oldu: 1-5. Yarenler mücadelede daha etkili bir görüntü sergilerken ilk golü 39'da Umut Meraş ile buldu. 5 dakika sonra bu kez Mustafa Durak'la farkı 2'ye çıkaran kırmızıbeyazlılar, 2. devrenin başında (49) Kerim Avcı'nın golüne engel olamadı. Altınordu golden sonra beraberlik için yüklense de 54'te sahneye çıkan farkı yeniden açtı. Kapanış gollerini ise 86 ve 90'da Rydell kaydetti. Bolu Beyi bu sonuçla 6 maçtır kaybetmeyen Altınordu'nun serisini noktalarken, yükselişini devam ettirdi. Bu sezon evinde sadece 3 karşılaşmayı kazanabilen Altınordu ise sahasında 3. yenilgisini yaşadı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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