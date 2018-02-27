Menemen fırtınası – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Menemen fırtınası

    Menemen fırtınası
    2. Lig 'ta en yakın rakibi Afyon'la puan farkını 4'e çıkaran 'da teknik direktör , "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Amacımız 'e ve ilçemize şampiyonluk kupasını getirmek" diyerek taraftara heyecan verdi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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