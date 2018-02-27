"Hedefimiz deplasmandan eli boş dönmemek, iç sahada kazanmak"
Hedeflerinin deplasmanda eli boş dönmemek, iç sahada ise kazanmak olduğunu belirten Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, üst sıralar için seri yakalamaları gerektiğini söyledi.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Tetiş Yapı Elazığspor'da, hazırlıklar tek antrenmanla başladı. Elazığspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden kaleci Soner Şahin katılmazken, Andreas Tatos takımda ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Antrenman öncesi Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, açıklamalarda bulundu.
İçeride ve dışarıda iyi bir mücadele sergileme hedefinde olduklarını söyleyen Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Yukarıyı yakalamak istiyorsak, seri yakalamamız lazım. Özellikle 3 puan, 3 puan şeklinde düşünmemiz gerekir. Üst sıralarda yer alan takımlarla oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız takım da 2. sırada. Bu zorlu haftaları iyi geçtiğimiz zaman inanıyorum ki ilerleyen haftalarda daha iyi olur. Hedefimiz deplasmandan eli boş dönmemek, iç sahada da kazanmak. Çaykur Rizespor maçını unuttuk. Önümüzde çok daha değerli bir Ümraniyespor maçı var. Kazanma adına doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu kazandığımız zaman önümüzdeki Samsunspor maçına daha iyi hazırlanacağız" dedi.
Sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Kalpar, "Tatos'un ağrıları devam ediyor. Bu hafta aramızda yine olamayabilir. Soner de o pozisyonda. Eskiye nazaran daha iyi ama tam daha iyi olduğunu söylemek doğru değil. Bu da bizim şanssızlığımız" şeklinde konuştu.
TOM: "MAÇIN KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Tom ise, "Çaykur Rizespor deplasmanı oldukça zorlu geçti. Lidere karşı oynadık. Gerçekten oradan puanla dönmek bizi mutlu etti. Önümüzde Ümraniye maçı var. Bu maçında kolay olacağını düşünmüyoruz. Biz çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam edip, Ümraniye maçından da iyi bir oyunla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Maçlara hem mental, hem fiziksel açıdan iyi hazırlanıyoruz. Ondan dolayı yenilmeme serisi yakaladık. İnşallah da bu seriyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
İçeride ve dışarıda iyi bir mücadele sergileme hedefinde olduklarını söyleyen Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Yukarıyı yakalamak istiyorsak, seri yakalamamız lazım. Özellikle 3 puan, 3 puan şeklinde düşünmemiz gerekir. Üst sıralarda yer alan takımlarla oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız takım da 2. sırada. Bu zorlu haftaları iyi geçtiğimiz zaman inanıyorum ki ilerleyen haftalarda daha iyi olur. Hedefimiz deplasmandan eli boş dönmemek, iç sahada da kazanmak. Çaykur Rizespor maçını unuttuk. Önümüzde çok daha değerli bir Ümraniyespor maçı var. Kazanma adına doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu kazandığımız zaman önümüzdeki Samsunspor maçına daha iyi hazırlanacağız" dedi.
Sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Kalpar, "Tatos'un ağrıları devam ediyor. Bu hafta aramızda yine olamayabilir. Soner de o pozisyonda. Eskiye nazaran daha iyi ama tam daha iyi olduğunu söylemek doğru değil. Bu da bizim şanssızlığımız" şeklinde konuştu.
TOM: "MAÇIN KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Tom ise, "Çaykur Rizespor deplasmanı oldukça zorlu geçti. Lidere karşı oynadık. Gerçekten oradan puanla dönmek bizi mutlu etti. Önümüzde Ümraniye maçı var. Bu maçında kolay olacağını düşünmüyoruz. Biz çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam edip, Ümraniye maçından da iyi bir oyunla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Maçlara hem mental, hem fiziksel açıdan iyi hazırlanıyoruz. Ondan dolayı yenilmeme serisi yakaladık. İnşallah da bu seriyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde değişiklik
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ galatasaray ile fenerbahçeye gün doğdu hadi yine iyisiniz !
-
Fernandao tehlikesi!
Toplam 7
Yorum
lazer1903 her fenerbahçe maçında Beşiktaşın hakkı yeniyor sus ve hiç konuşma
-
Kameni ile daha az puan
Toplam 9
Yorum
kesla volkan kim oluyor volkan bitti artık yeter
"Hedefimiz deplasmandan eli boş dönmemek, iç sahada kazanmak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.