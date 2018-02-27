Hacettepe Bugsaş – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Hacettepe Bugsaş
    PLAY-OFF yarışındaki iki ekibinin mücadelesinde Bugsaş, Hacettepe'yi 2-0 devirdi ve rakibinin 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Galibiyeti getiren goller 46'da Sinan, 74'te Yavuz'dan geldi. Bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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