Erzurum son nefeste – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    son nefeste

    Erzurum son nefeste

    B.B. , ilk yarısını yenik kapattığı maçta ’u 90’da Erhan’ın golüyle 2-1 devirdi

    Büyükşehir Belediye , 'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 36'da 'ın golüyle önde kapadı. İkinci yarıda ev sahibi eşitliği sağlamak için rakip kaleye yüklenirken, kalesinde pozisyon verse de; 63'te Gökhan çalımın ardından sert vuruşu ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Baskısını artıran Erzurum'da 90+3'te Burhan'ın pasında sahneye çıkan Erhan, takımına 2-1'lik zaferi getirdi. Müthiş bir geri dönüşe imza atan ve evindeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Erzurum puanını da 33'e yükseltti.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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