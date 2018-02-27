Elazığspor, play-off’u hedefliyor
Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, "En kötü play-off’u hedefliyoruz. Kötü puan kayıplarımız olmasaydı, en azından yarısı olmasaydı şu an farklı yerlerde olabilirdik. Geldiğimiz seviye yine de çok iyi. Play-off hattının da biraz yukarı çıkma ihtimali görünüyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Lig daha da zorlaşacak" dedi.
"PARA SIKINTISI DEVAM EDİYOR"
Kulüpte maddi sıkıntının devam ettiğini belirten Gülaç, "Prim dahi ödeyemiyoruz. Belli kişi ve kurumlardan yardım beklememize rağmen cevap dahi vermiyorlar ve bize geri dönüş yapmıyorlar. Geçen hafta da söyledim borcun astronomik rakamlardan düştüğü seviyeler belli. Buna rağmen para ne oluyor diye soran adamlar neden kulübe destek olunmuyor diye keşke kulis yapsalar. Herkes susuyor. Nasıl çamur atarımın beklentisi içerisindeler.Bu da bizi üzüyor. Bizi eleştirme konusundaki o heyecan, bunlar için de gösterilse. Elektrik kesintisi tehdidi ile karşı karşıyayız. Para sıkıntısı devam ediyor. Lütfen artık atkı takıp Elazığspor bizim olmazsa olmazımız sözünü duymak istemiyoruz. Bunun da samimi olduğuna inanmıyoruz. Herkes yaptığı kadar Elazığspor'u seviyor" diye konuştu.
"LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLİYOR"
Taraftarları Ümraniyespor maçına beklediklerini kaydeden Gülaç, "Taraftarımız sahada takımı motive etme konusunda çok iyiler. Önemli bir maç. Taraftarımızla bir daha güzel olacağız. Ümraniye karşısında 3 puan alacağımıza inanıyorum. Lig geçen seneye oranla özellikle küme düşme hattı birkaç puan yukarı çıkacak gibi görünüyor. Gaziantep'in durumu ortada. Altta puan toplanamayınca yukarıları da etkiliyor. En kötü play-off'u hedefliyoruz. Kötü puan kayıplarımız olmasaydı, en azından yarısı olmasaydı şu an farklı yerlerde olabilirdik. Geldiğimiz seviye yine de çok iyi. Play-off hattının da biraz yukarı çıkma ihtimali görünüyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Lig daha da zorlaşacak. Bizim açıkladığımız prim rakamının 8 katı prim veren takımlar var. Maalesef sadece Elazığ'da Elazığspor ile ilgili ayrım yaşanıyor. Sanki Elazığspor'u ayrıştıran bir değere dönüştürdüler. Farklı illerde bu yok. Biz birlik ve beraberliği sağlayamıyoruz. Daha önce de kısa sürede bitecek bir dava olmadığını söylemiştik. İddialarımızda haklıyız ve belgeleri de paylaşmıştık. Ümit ediyoruz ki lehimize bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.
ALPASLAN: "ÜMRANİYESPOR'DEN PUANLAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Basın toplantısına katılan Elazığspor'un son haftalardaki başarısında önemli pay sahibi olan başarılı ön libero Alpaslan Öztürk de, "Rize maçının zor olacağını biliyorduk. Zaten bizim 4-5 maçlık zorlu serüvenimiz vardı. Balıkesir maçı ile başladı. Son dakikada penaltıyı değerlendiremedik, oradan 2 puan eksik ayrıldık. Sonra geldik sahamızda Giresun'u yenmeyi başardık. Ardından Rize'den puanla döndük. Bu dörtlü periyodun son maçını cuma günü Ümraniye ile oynayacağız. Puanlar alacağımıza inandığım bir maç. Bu maçı kayıpsız geçersek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Bizim için çok önemli bir maç" diye konuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:16
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 39
Yorum
koray şakacı seni. fakirin umudu ekmeği demişler boşa dememişler. seni biri rüyadan kaldırmalı
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 39
Yorum
skiski hayal kurmanın insanlara zararı olmaz ama topluma hayal kurdurmanın sonu felaket olur
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PFDK'dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza!
Toplam 5
Yorum
ercment pfdk cezalari persembe günleri acikliyo,e persembe de derbi var.ve fernandao o hareketinden dolayi pfdkya dahi sevkedilmedi daha.
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