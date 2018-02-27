‘Büyük Altay’ dönüyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’ dönüyor

    ‘Büyük Altay’ dönüyor
    Anadolu Selçuk'u 4-0 devirerek 'den liderliği devralan 2'inci Lig temsilcisi Altay, eski günlerine dönüş sinyali verdi. Geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olan ve Türk futbolunda kazandığı başarılarla "" olarak anılan ekibi, son 4 maçını kazanarak şampiyonluk havasına girdi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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