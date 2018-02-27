Adana Demir ertelemedi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Demir ertelemedi

    Adana Demir ertelemedi

    Yoğun yağıştan skor 1-1’ken tatil edilen maçta, ’u 2-1 deviren Mavi Şimşekler puanını 27’ye yükseltti. Karşılaşmaya hakemin tartışmalı penaltı kararı damga vurdu

    1. Lig'in 24. haftasında geçtiğimiz gün şiddetli yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta, ile İstanbulspor karşılaştı. 34'üncü dakikadan devam eden maçın 84'üncü dakikasında Tambe'nin yerde kalmasıyla ev sahibi penaltı kazandı. Uzun süre itiraz edilen karar sonrasında Aydın'ın vuruşunu kaleci Okan çıkardı. Dönen topu tamamlayan Batuhan takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca, alt sıralardan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde eden Demirspor puanını 27'ye yükselterek ateş hattının üzerine çıktı.

    Uğur seri istiyor
    Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum, bana göre rakipten daha çok istediler. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah bundan sonra da galibiyet serimizin süreceğini düşünüyorum" dedi.

    'Hakem yardımcıyı dinlemedi'
    PENALTI öncesinde Tambe'nin eliyle aldığını söyleyen İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın, "Bariz eliyle aldı. Vermeyin abi Süper Lig hakemi. Ciddiye almıyorlar, adam yardımcıyı dinlemiyor resmen" isyanı canlı yayına yansıdı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana Demir ertelemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN