Adana Demir ertelemedi

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında geçtiğimiz gün şiddetli yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta, Adana Demirspor ile İstanbulspor karşılaştı. 34'üncü dakikadan devam eden maçın 84'üncü dakikasında Tambe'nin yerde kalmasıyla ev sahibi penaltı kazandı. Uzun süre itiraz edilen karar sonrasında Aydın'ın vuruşunu kaleci Okan çıkardı. Dönen topu tamamlayan Batuhan takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca, alt sıralardan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde eden Adana Demirspor puanını 27'ye yükselterek ateş hattının üzerine çıktı.

Uğur seri istiyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum, bana göre rakipten daha çok istediler. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah bundan sonra da galibiyet serimizin süreceğini düşünüyorum" dedi.

'Hakem yardımcıyı dinlemedi'

PENALTI öncesinde Tambe'nin eliyle aldığını söyleyen İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın, "Bariz eliyle aldı. Vermeyin abi Süper Lig hakemi. Ciddiye almıyorlar, adam yardımcıyı dinlemiyor resmen" isyanı canlı yayına yansıdı.