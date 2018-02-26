Yarıda kalan maçın kazananı Adana! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Yarıda kalan maçın kazananı Adana!

    Yarıda kalan maçın kazananı Adana!

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında dün şiddetli dolu yağışı nedeniyle skor 1-1 iken 34. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı dakikadan devam eden - maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı.

    Maçın 81. dakikasında Wellington'un ceza alanında müdahalesiyle Tambe yerde kalınca, hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Aydın Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Batuhan İşçiler ağlarla buluşturdu.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Oğuz Terzi

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Savaş Yılmaz, Lalawele (Dk. 59 Aydın Yılmaz), Gege (Dk. 51 Tambe), Mendy (Dk. 76 Yiğit İncedemir), Atabey Çiçek

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic (Dk. 46 Kojic), Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz (Dk 77 Bougouhi)

    Goller: Dk. 18 Sezer Özmen, Dk. 84 Batuhan İşçiler (), Dk. 26 Cajic (Penaltıdan) ()

    Kırmızı kart: Dk. 81 Wellington (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 79 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 29 Sezer Özmen, Dk 90+1 Erhan Kartal, Dk. 90+2 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor)

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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