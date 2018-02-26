Yarıda kalan maçın kazananı Adana!
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında dün şiddetli dolu yağışı nedeniyle skor 1-1 iken 34. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı dakikadan devam eden Adana Demirspor-İstanbulspor maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Maçın 81. dakikasında Wellington'un ceza alanında müdahalesiyle Tambe yerde kalınca, hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Aydın Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Batuhan İşçiler ağlarla buluşturdu.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Oğuz Terzi
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Savaş Yılmaz, Lalawele (Dk. 59 Aydın Yılmaz), Gege (Dk. 51 Tambe), Mendy (Dk. 76 Yiğit İncedemir), Atabey Çiçek
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic (Dk. 46 Kojic), Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz (Dk 77 Bougouhi)
Goller: Dk. 18 Sezer Özmen, Dk. 84 Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Dk. 26 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Wellington (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 79 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 29 Sezer Özmen, Dk 90+1 Erhan Kartal, Dk. 90+2 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor)
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:23
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Ben de varım
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ cüneyt hoca fernandaonun sevincine kırmızı vermedi islahınyaptığı penaltı 2. sarıdan kızarıcak atılan gol ofsayt ve hala cüneyte laf ederler
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çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Aşığı Böyle boşboğaz yapan zihniyetsizler Beşiktaş'ın adını kirletiyor.Beşiktaş'ın onurlu duruşuna böyle tipler zarar ve riyor.
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 7
Yorum
alp beşiktaşa ceza gelmicekmi o kufurler ve sahaya atılanlar filan?
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