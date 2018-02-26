Mustafa Uğur: “Önemli bir galibiyet oldu”
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Müsabakanın başından sonuna kadar arzu ettiler, bana göre rakipten daha çok istediler. Adana Demirspor adına galibiyet serilerinin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:04
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Ben de varım
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ cüneyt hoca fernandaonun sevincine kırmızı vermedi islahınyaptığı penaltı 2. sarıdan kızarıcak atılan gol ofsayt ve hala cüneyte laf ederler
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çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Aşığı Böyle boşboğaz yapan zihniyetsizler Beşiktaş'ın adını kirletiyor.Beşiktaş'ın onurlu duruşuna böyle tipler zarar ve riyor.
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 7
Yorum
alp beşiktaşa ceza gelmicekmi o kufurler ve sahaya atılanlar filan?
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