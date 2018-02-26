Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Giresunspor’da 2. dönemi

    Giresunspor’da 2. <a href="/index/metin-diyadin?id=525532ac-8dad-422f-9273-a383f456c722" class="" rel="tag">Metin Diyadin</a> dönemi

    Yeşil-beyazlı ekip İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör ile yeniden anlaştı.

    Diyadin'in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran çotanaklar 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri ile tekrardan anlaşma sağladılar. Kulüp Başkanı , ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, A.Ç Giresunspor'un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi.

    Bozbağ, " Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Bizde bu ismi daha yukarlara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık camiamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    A.Ç Giresunspor'a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin'in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:22
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