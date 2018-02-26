Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi
Yeşil-beyazlı ekip İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.
Bozbağ, " Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Bizde bu ismi daha yukarlara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık camiamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.
A.Ç Giresunspor'a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin'in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:22
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Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
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İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
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Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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