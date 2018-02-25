Ümraniyespor tek attı üç aldı
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş, Cleyton (Dk. 60 Bulut Kaya), Samet Asatekin (Dk. 66 Mucahit Albayrak), Rangelov
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Dodo, Fatih Atik, Murat Gürbüzerol (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (Dk. 76 Hakan Barış), Carioca (Dk. 46 Dialiba), Almeida
Gol: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:12
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
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