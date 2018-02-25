Ümraniyespor tek attı üç aldı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Ümraniyespor tek attı üç aldı

    Ümraniyespor tek attı üç aldı

    1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Yılmaz, Emrah Ünal

    Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, , , (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), , Emircan Altıntaş, Cleyton (Dk. 60 ), Samet Asatekin (Dk. 66 Mucahit Albayrak), Rangelov

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, , Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Dodo, Fatih Atik, Murat Gürbüzerol (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), (Dk. 76 Hakan Barış), Carioca (Dk. 46 Dialiba), Almeida

    Gol: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)

    Sarı kartlar: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın ()

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:12
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