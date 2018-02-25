Rizespor ve Elazığspor puanları paylaştı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rizespor ve Elazığspor puanları paylaştı

    Rizespor ve Elazığspor puanları paylaştı

    1. Lig'in 24. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Mehmet Emin Tuğral

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Lincoln), Koray Altınay, , Süleyman Koç (Dk.73 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.89 Turgut Doğan Şahin), Vedat Muric

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, , Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Bjarnason, (Dk.68 ), Tom (Dk.90+5 Sezgin Coşkun), Hora, Muhammet İldiz (Dk.57 ), Diarra

    Gol: Dk.12 Samudio (), Dk.90+1 (penaltıdan) Hora ()

    Sarı kartlar: Dk.15 Ramos, Dk.57 , Dk.74 Samudio, Dk.85 Gökhan Akkan, Dk.90 Sadaane (), Dk.35 , Dk.40 Diarra, Dk.51 Murat Akça, Dk.78 ()

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rizespor ve Elazığspor puanları paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN