Rizespor ve Elazığspor puanları paylaştı
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Mehmet Emin Tuğral
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 46 Lincoln), Koray Altınay, Recep Niyaz, Süleyman Koç (Dk.73 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk.89 Turgut Doğan Şahin), Vedat Muric
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Canberk Dilaver, Bjarnason, Alparslan Öztürk (Dk.68 Mertan Caner Öztürk), Tom (Dk.90+5 Sezgin Coşkun), Hora, Muhammet İldiz (Dk.57 Kadir Bekmezci), Diarra
Gol: Dk.12 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk.90+1 (penaltıdan) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.15 Ramos, Dk.57 Recep Niyaz, Dk.74 Samudio, Dk.85 Gökhan Akkan, Dk.90 Sadaane (Çaykur Rizespor), Dk.35 Alparslan Öztürk, Dk.40 Diarra, Dk.51 Murat Akça, Dk.78 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:28
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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