Süper Lig’e çıkacağız – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’e çıkacağız

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’e çıkacağız
    Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Recep Niyaz, sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor. Kazandıkça rakiplerin panik yaşayacağını söyleyen Niyaz, "Rakiplerimizi değil kendimizi düşünüyoruz. wve sezon sonuna kadar da kalmak istiyoruz" dedi. Genç oyuncu kendi performansıyla ilgili, "İyi gittiğimi düşünüyorum. İnişler çıkışlar olabilir, performansımı yukarıda tutmalıyım" değerlendirmesini yaptı.

    Samaras büyük kayıp
    KART cezası bulunan Samaras'ın önemli bir kayıp olduğunu belirten Samsunspor sportif direktörü Coşkun Zeren, "Son haftalardaki katkısı çok fazla. Balıkesir maçında yerine forma giyecek oyuncu umarım onun kadar oynar" diye konuştu.

    Arslan umutlu
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybeden Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan, "Zorlu takımlara karşı ezilmedik. Sahada elimizden geleni yaptık. Bunu sürdürdüğümüzde galibiyetler gelecektir" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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