Sözeri: Stat dolacak
'Hakemi de yeneceğiz'
B.B. Erzurum maçından memnun olmadığını söyleyen Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Her maçta böyle oynayamayız ama hakemi de yenmemiz gerekiyor. Maçı kaybedebiliriz ama önemli olan onurla mücadele etmek" dedi.
Tek çare kazanmak
Zirveyi Rize'ye kaptıran Ümraniyespor'da teknik direktör Bayram Bektaş şunları söyledi: "İnşallah bu hafta Giresun'u devirip çıkışa geçeceğiz. Onların da acil galibiyete ihtiyacı var. Bize yakışan futbolu oynayıp, kazanacak güçteyiz."
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
Sözeri: Stat dolacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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