Sözeri: Stat dolacak – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sözeri: Stat dolacak

    Sözeri: Stat dolacak
    İkinci yarıya 6'da 6 ile başlayan Gazişehir'de teknik direktör Erkan Sözeri, "Bu haftaki rakibimiz Denizli bir çıkış yakaladı. İnşallah stat dolacak ve taraftarın desteğiyle yeni bir galibiyet için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

    'Hakemi de yeneceğiz'
    B.B. Erzurum maçından memnun olmadığını söyleyen Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Her maçta böyle oynayamayız ama hakemi de yenmemiz gerekiyor. Maçı kaybedebiliriz ama önemli olan onurla mücadele etmek" dedi.

    Tek çare kazanmak
    Zirveyi 'ye kaptıran Ümraniyespor'da teknik direktör Bayram Bektaş şunları söyledi: "İnşallah bu hafta Giresun'u devirip çıkışa geçeceğiz. Onların da acil galibiyete ihtiyacı var. Bize yakışan futbolu oynayıp, kazanacak güçteyiz."
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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