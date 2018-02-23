Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'dan 3 maç sonra flaş karar

    Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar

    TFF 1’inci lig ekibi ’da 3 hafta önce göreve başlayan ile yollar ayrıldı.

    Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, 3 hafta önce anlaştıkları teknik direktör ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Bozbağ,"Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.

    Akın Çorap Giresunspor'da 3 hafta önce göreve getirilen Yılmaz Vural takımın başında sahaya çıktığı 3 maçı da kaybetmişti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:32
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