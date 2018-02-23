Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
TFF 1’inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, 3 hafta önce anlaştıkları teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Bozbağ,"Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.
Akın Çorap Giresunspor'da 3 hafta önce göreve getirilen Yılmaz Vural takımın başında sahaya çıktığı 3 maçı da kaybetmişti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:32
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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