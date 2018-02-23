Vural da çare olamadı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Vural da çare olamadı

    Vural da çare olamadı
    Elazığspor 'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'da kötü gidişat sürüyor. İlk yarıyı 4. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci devrede oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alabildi. Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehir, Denizli ve Elazığ maçlarından yenilgiyle ayrılan Çotanaklar sıralamada 10.'luğa kadar geriledi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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