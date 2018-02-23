Samsun’dan Afrin’deki askerlere destek

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılan askerlere bir destek de Samsunspor'dan geldi. Mehmetçiğe iletilmesi için kartlara düşüncelerini yazan teknik direktör Engin İpekoğlu, "Kahraman Mehmetler, dualarımız sizinledir" ifadelerini kullanırken; futbolcular Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Göksu, Gökay ve Furkan; harekatın bir an önce başarıyla sonuçlanıp memlekete dönmeleri temennisinde bulundular.