Samsun’dan Afrin’deki askerlere destek – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Samsun’dan Afrin’deki askerlere destek

    Samsun’dan Afrin’deki askerlere destek
    ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılan askerlere bir destek de Samsunspor'dan geldi. Mehmetçiğe iletilmesi için kartlara düşüncelerini yazan teknik direktör Engin İpekoğlu, "Kahraman Mehmetler, dualarımız sizinledir" ifadelerini kullanırken; futbolcular Ahmet Burak, Ahmet Cebe, Göksu, Gökay ve Furkan; harekatın bir an önce başarıyla sonuçlanıp memlekete dönmeleri temennisinde bulundular.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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