Samsun ile Balkes 12. randevuya çıkıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Samsun ile Balkes 12. randevuya çıkıyor

    Samsun ile Balkes 12. randevuya çıkıyor

    1. Lig takımlarından ile 12. kez karşı karşıya gelecekler.

    Ligin 24. haftasında Cumartesi günü Balıkesir'de karşılaşacak olan 2 takım daha önce 11 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, da 5 galibiyet aldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Balıkesir'de oynanan 5 karşılaşmanın 4'ünü Balıkesirspor kazanırken, 1 maç berabere bitti. Samsunspor oynadığı 5 maçta da deplasmanda kazanamadı.

    2 takım arasında daha önce oynanan 11 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 12 gol attı. Balıkesirspor ise rakibine karşı 15 gol attı. Balıkesir'de oynanan 5 karşılaşmada ise Samsunspor 2 gol atarken, Balıkesirspor ise 11 gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 23 haftada topladığı 28 puanla 13. sıra bulunurken, Balıkesirspor ise topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

    Cumartesi günü saat 15.30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:01
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