Samsun ile Balkes 12. randevuya çıkıyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor ile Balıkesirspor 12. kez karşı karşıya gelecekler.
2 takım arasında daha önce oynanan 11 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 12 gol attı. Balıkesirspor ise rakibine karşı 15 gol attı. Balıkesir'de oynanan 5 karşılaşmada ise Samsunspor 2 gol atarken, Balıkesirspor ise 11 gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 23 haftada topladığı 28 puanla 13. sıra bulunurken, Balıkesirspor ise topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.
Cumartesi günü saat 15.30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:01
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
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