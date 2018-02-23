“Oynanan futbol beni memnun etmedi”
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, dün oynanan B.B. Erzurumspor maçında oyuncularının futbolundan ve mücadelelerinden memnun olmadığını söyledi. Çarıkçı, hakeme yönelik eleştiriler için de, "Gerekirse hakemi de yenmeliyiz" dedi.
"Altınordu maçına 3 puan için gideceğiz"
Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Altınordu karşılaşmasında gerçek Boluspor'u görmek istediklerini ifade eden Çarıkçı, "Bu hafta Altınordu gibi zor bir takımla maçımız var. Artık bu maçta gerçek Boluspor takımını görmek istiyoruz. Elimizde böyle bir kadro yapısı var. Genç bir kadro var. İnşallah iyi mücadele ederiz ve kazanırız ama önce Boluspor takımına yakışır şekilde mücadeleyi görmeyi istiyorum. Teknik heyetle Erzurumspor maçının tekrarlanmaması yönünde görüşeceğiz. İnşallah 3 puan bizim olur" şeklinde konuştu.
"İlk 6 şansını kaybetmemek için çalışacağız"
Futbolun çok enteresan bir oyun olduğunu söyleyen ve Giresunspor'u örnek gösteren Başkan Necip Çarıkçı, "İkinci yarı Giresunspor 7-8 tane transfer yaptı. Giresunspor takımı iyi bir takımdı ama 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ne olduğunu onlar da anlayamadı. Biz bu düşüşü görmek istemiyoruz. Boluspor'un ilk 6 şansını kaybetmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Playoff'lara kalmak için dünkü maçı unutacağız ve bundan sonra ilk 6 hedefi için de teknik heyet ve futbolcularımızla tekrar görüşeceğiz. Maç kazanabiliriz ama kötü mücadele edemeyiz. Dünkü maçta ben bu mücadeleyi göremedim. Bu konuda da önlem alacağız. İnşallah Erzurumspor maçı herkese bir ders olur" ifadelerini kullandı.
Poepon'un Erzurumspor maçında kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasının ardından maçın hakemi Yiğit Arslan'a yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Başkan Çarıkçı şunları kaydetti:
"Her ne kadar ikinci gol, gol de olsa, hakem göremedi. Ama hakem de olsa onu da yenmek zorundayız. Hakemi konuşmak doğru değil. Beni futbol memnun etmedi. Her maçta bu takım böyle oynayamaz ama bizim hakemi de yenmemiz gerekiyor. Bizim niyetimiz gerçek Boluspor sahaya çıksın, maçı kaybedebilir ama önemli olan onuruyla mücadele etsin. Ben bunu istiyorum."
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:53
-
3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
-
Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
-
Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
“Oynanan futbol beni memnun etmedi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.