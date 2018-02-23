İzmir’in ilk hibrit sahası Altınordu’ya
Atınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesi'nde bulunan sahaya hibrit çim döşeme çalışması yabancı firma tarafından devam ediyor.
FIFA ve UEFA gibi dünya futbolunun en önemli kurumlarında 33 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapan Şenes Erzik'in adını taşıyan hibrit saha, kısa bir süre sonra Altınordu'nun gençleri için hizmet verecek. Böylelikle gençler, bugün Premier Lig ekiplerinin sahip olduğu güzellikte bir sahada futbol oynamaya başlayacak.
Doğal çimin sentetik liflerle birleşmesinden oluşan hibrit çim, sakatlık sorunlarını azaltması, dört mevsim kullanıma uygun olması, kendini çabuk yenilemesi, çim kopmalarının yaşanmaması gibi avantajları sayesinde son dönemde tercih ediliyor.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
İzmir’in ilk hibrit sahası Altınordu’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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