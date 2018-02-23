İzmir’in ilk hibrit sahası Altınordu’ya – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ’in ilk hibrit sahası Altınordu’ya

    İzmir’in ilk hibrit sahası Altınordu’ya

    Atınordu'nun Yerleşkesi'nde bulunan sahaya hibrit çim döşeme çalışması yabancı firma tarafından devam ediyor.

    Aylarca süren özenli çalışmaların ardından Altınordu Yerleşkesi'nde 'in ilk hibrit çim sahası inşa edildi. Metin Oktay Yerleşkesinde, yeşil çimlerin üzerine kurulan dev çadırın içinde bir makine gizlice harıl harıl çalışıyor. İzmir'in ilk hibrit sahasını gözlerden uzak bir şekilde inşa eden yabancı firmanın neyi, nasıl yaptığını kimse bilmiyor. Çalışmasını gizli tutan ekip sabahın ilk saatleriyle birlikte çadırın içine giriyor ve meraklı bakışlar altında gün boyunca sahayı ilmek ilmek hibrit çim ile örüyor.

    ve gibi dünya futbolunun en önemli kurumlarında 33 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapan Şenes Erzik'in adını taşıyan hibrit saha, kısa bir süre sonra Altınordu'nun gençleri için hizmet verecek. Böylelikle gençler, bugün Premier Lig ekiplerinin sahip olduğu güzellikte bir sahada futbol oynamaya başlayacak.

    Doğal çimin sentetik liflerle birleşmesinden oluşan hibrit çim, sakatlık sorunlarını azaltması, dört mevsim kullanıma uygun olması, kendini çabuk yenilemesi, çim kopmalarının yaşanmaması gibi avantajları sayesinde son dönemde tercih ediliyor.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
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