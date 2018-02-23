Horozlar Tekke’yle güzel

Giresun’un ardından Ümraniye’yi de 2-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor’da, teknik direktör Fatih Tekke göreve gelir gelmez farkını ortaya koydu

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma hesapları yapan Denizlispor'da kısa süre önce teknik direktörlüğe getirilen Fatih Tekke, taraftarın umudu oldu. İlk kez geçtiğimiz hafta Giresunspor deplasmanında 2-0'lık galibiyetle siftah yapan Tekke yönetimindeki yeşil-siyahlılar, Ümraniye'yi de aynı skorla geçerek ateş hattında kritik bir zafere daha imza attı. Horozlar aynı zamanda bu sezon üst üste 2 haftayı da galibiyetle kapatmayı başardı. Gerçek potansiyellerini ortaya koyduklarını belirten genç teknik adam, "Ancak bu yetmez, galibiyet serilerimizi sürdürmek zorundayız. Son iki maçta hücumda ve savunmada güzel işler çıkardık. Şu an 23 puanla 16. sıradayız. Denizlispor'u hak ettiği yerlere getireceğimize olan inancımız tam. Futbolcularıma inanıyorum" dedi. Denizlispor pazar günü, 6'da 6 yaparak doludizgin giden Gazişehir deplasmanına konuk olacak.