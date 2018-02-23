Denizlispor Gaziantep'te gülüyor

Şu ana kadar rakibiyle 7 dış saha maçında karşı karşıya gelen Denizlispor, 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Gazişehir Gaziantep'i 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında deplasmanda dize getirmeyi başaran Denizlispor, 2013-2014'te ise sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu maçtan yine iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapan Ege ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.