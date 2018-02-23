Denizlispor Gaziantep'te gülüyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Denizlispor Gaziantep'te gülüyor

    Denizlispor Gaziantep'te gülüyor

    SPOR Toto 1. Lig'de art arda  Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor galibiyetleriyle çıkışa geçen düşme potasındaki Denizlispor, pazar günü oynayacağı 'e karşı deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti.

    Şu ana kadar rakibiyle 7 dış saha maçında karşı karşıya gelen Denizlispor, 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

    'i 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında deplasmanda dize getirmeyi başaran Denizlispor, 2013-2014'te ise sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu maçtan yine iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapan Ege ekibinde teknik direktör , çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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