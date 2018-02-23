Denizlispor Gaziantep'te gülüyor
SPOR Toto 1. Lig'de art arda Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor galibiyetleriyle çıkışa geçen düşme potasındaki Denizlispor, pazar günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep'e karşı deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti.
Şu ana kadar rakibiyle 7 dış saha maçında karşı karşıya gelen Denizlispor, 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Gazişehir Gaziantep'i 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında deplasmanda dize getirmeyi başaran Denizlispor, 2013-2014'te ise sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu maçtan yine iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapan Ege ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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