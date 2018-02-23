Çaykur Rizespor'da futbolcular inançlı
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında hafta sonu evinde Elazığspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da futbolcuların şampiyonluğa olan inancı ve takım içindeki uyumu dikkat çekiyor.
Sezonu lider olarak kapatacaklarına inandığını ifade eden genç oyuncu Recep Niyaz, hedeflerinin şampiyonluk yolunda artık puan kaybetmemek olduğunu söyledi. Niyaz ''Bizim için çok zor iki maç vardı. Bir tanesi Ankaragücü, diğeri de Balıkesir maçıydı. Bu maçlar bizim için önem arz ediyordu. Rakibimize avantaj sağlamamak için orada kazanmamız gerekiyordu. Çok şükür iyi mücadele ettik. Ankaragücü maçının ardından Balıkesir maçını da almamız gerekiyordu. Altınordu faciasından sonra tekrar içeride kazanmamız gerekiyordu. Taraftarımız önünde puan kaybetmek istemiyorduk ve maçı kazandık. Çok şükür gol atmak bana nasip oldu. İnşallah yolumuza hep emin adımlarla puan kaybetmeden devam ederiz. Nasip olursa lider olarak sezon sonuna kadar böyle gideceğimize inanıyorum'' dedi.
Takımın başarısına odaklanarak mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ise yaptığı açıklamada, ''Bu başarıyı kişisel bir şey olarak düşünmüyorum. Hep beraber liderlik mücadelesi verdik. Ne kadar antrenman yaparsak maçta sonucu o kadar görüyoruz. Takım başarısına odaklanıyorum ve mutlu oluyorum. Kulübün bana yaklaşım şekli çok iyi bundan çok mutlu oluyorum. Rize halkı beni dışarıda görünce sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Buda beni maçlarda ayrıca motive ediyor'' ifadelerini kullandı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:08
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Çaykur Rizespor'da futbolcular inançlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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