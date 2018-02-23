Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Erzurum'a gidecek olan turuncu-beyazlılar, iki gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıklarını burada sürdürecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:47
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
Adanaspor, Erzurum yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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