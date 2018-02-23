Adanaspor, Erzurum yolcusu – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    , yolcusu

    Adanaspor, Erzurum yolcusu

    , 1. Lig’in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Dün akşam Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmanın ana bölümünü tamamladı. Futbolcular bireysel çalışmalarla birlikte antrenmanı tamamladı.

    Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla 'a gidecek olan turuncu-beyazlılar, iki gün boyunca maçı hazırlıklarını burada sürdürecek.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:47
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