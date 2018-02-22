Horoz nefes aldı
Giresunspor’u deviren Denizli, 44’te 10 kişi kalan zirve takipçisi Ümraniyespor’u da 2-0’la geçip, ligde kalma yolunda umutlandı
Tekke'yle ikide iki
Denizli'de Reha Erginer'in yerine gelen Fatih Tekke, Giresun galibiyetinin ardından Ümraniye zaferiyle ikide iki yaptı. Sezona Manisa'da başlayan Tekke, Horoz'u ayağa kaldırırken, Gazişehir deplasmanında da puan sözü verdi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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