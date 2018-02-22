Horoz nefes aldı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Horoz nefes aldı

    Horoz nefes aldı

    Giresunspor’u deviren , 44’te 10 kişi kalan zirve takipçisi Ümraniyespor’u da 2-0’la geçip, ligde kalma yolunda umutlandı

    Ateş hattındaki Denizli, Ümraniye'yi 2-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. İstanbul ekibi 44'te Vasilogiannis'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Yeşil-siyahlılar ise aradıkları golü son 6 dakikada buldu. 84'te Kappel ve 90'da Ziya, galibiyeti getirdi. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke'yle Giresun'dan sonra Ümraniye'yi deviren Ege ekibi, ligde kalma yolunda umut tazeledi. Ümraniye ise üst üste 3. yenilgisini aldı.

    Tekke'yle ikide iki
    'de Reha Erginer'in yerine gelen Fatih Tekke, Giresun galibiyetinin ardından Ümraniye zaferiyle ikide iki yaptı. Sezona 'da başlayan Tekke, Horoz'u ayağa kaldırırken, Gazişehir deplasmanında da puan sözü verdi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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