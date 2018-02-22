Giresunspor'da düşüş sürüyor
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 2-1 yenilen Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı 6 maçta da galibiyete ulaşamadı.
Ligin ilk yarısını 30 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci devrede oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alabildi.
Sezonun 18. haftasında Boluspor'a evinde 2-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor, 19. haftada Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Giresun temsilcisi, 20. haftada evinde İstanbulspor'a 1-0, 21. haftada deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Karadeniz temsilcisi 22. haftada evinde Denizlispor'a 2-0, 23. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.
- Yılmaz Vural da kötü gidişe çare olamadı
Akın Çorap Giresunspor'da, 20. haftada İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.
Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı, galibiyet hasretini deneyimli teknik adam da dindiremedi.
Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihsiz günler geçirdiklerini söyledi.
Zirve hesapları yaparken çok fazla puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Kazancıoğlu, "Umudumuz çıkış yakalamak. Birlik beraberlik içinde zor günleri atlatacağız. Ümraniyespor maçıyla yeniden eski günlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:40
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
Giresunspor'da düşüş sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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