Es-Es ara vermeden çalışmalara başladı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Es-Es ara vermeden çalışmalara başladı

    Es-Es ara vermeden çalışmalara başladı

    , 4-1 kaybettiği Gazişehir Gaziantep maçının ardından ara vermeden Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    , 1.Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile ara vermeden başladı. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, rejenerasyon çalışması ile başladı. Yarım saha oyun ile çalışmalar son buldu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:00
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