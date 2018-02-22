Es-Es ara vermeden çalışmalara başladı
Eskişehirspor, 4-1 kaybettiği Gazişehir Gaziantep maçının ardından ara vermeden Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:00
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Şenol Güneş'ten gönderme
Toplam 21
Yorum
behçet ben senol hocanın, kültür birikim ve zeka olarak ligin üstünde bir teknik direktör olduguna inanıyorum.
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Yine şaşırtacak!
Toplam 20
Yorum
forever1903 bayern bizi coleman ve robben ile yendi, tüm takimi toplasaniz ikisinin bir ayagi etmezsiniz, ha hakem ile yenelim dersen, zaten hep öyle
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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Toplam 18
Yorum
BJk cüneyt hoca koyu BJK'lidir.
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