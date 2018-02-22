Derbi Adanaspor'un
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, derbi maçta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Kalu), Tevfik Altındağ, Renan Diniz, Didi, Koman, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 65 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Aires), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Gol: Dk. 89 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tevfik Altındağ, Dk. 63 Koman, Dk. 89 Roni (Adanaspor), Dk. 36 Savaş Yılmaz, Dk. 43 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Sezer Özmen (Adana Demirspor)
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:30
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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