Derbi Adanaspor'un – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Derbi 'un

    Derbi <a href="/index/adanaspor_haber_etiketleri?id=0b622ef7-e22f-428f-bd72-ea1092481a60" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'un

    Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında , derbi maçta 'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral

    : Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Kalu), Tevfik Altındağ, Renan Diniz, Didi, Koman, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 65 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)

    : İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Aires), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

    Gol: Dk. 89 Roni (Adanaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 36 Tevfik Altındağ, Dk. 63 Koman, Dk. 89 Roni (Adanaspor), Dk. 36 Savaş Yılmaz, Dk. 43 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Sezer Özmen (Adana Demirspor)

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:30
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