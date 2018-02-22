"Çok fazla pozisyon vermiyoruz"

Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Güleç, Elazığspor'un 5 haftadır güzel gittiğini belirterek, çok fazla pozisyon vermeyip iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, haftalık basın toplantısında Akın Ç. Giresunspor galibiyetini ve haftasonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. Peş peşe 2 maç oynadıklarını dile getiren Gülaç, "Bu pazar Çaykur deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynuyoruz. İnşallah oradan da iyi bir sonuçla döneriz. 5 hafta oldu, gayet güzel gidiyoruz. Sadece 2 gol yedik. Birisi bu hafta penaltıdan diğeri de geçen hafta duran toptan. Pozisyon pek fazla vermiyoruz ve iyi oynuyoruz. Çaykur Rizespor, deplasmanı zor bir deplasman. Puan sıralamasında da şu an iyi bir durumdalar. Bizim de oynadığımız oyun ortada ve beklentilerimiz var. İnşallah iyi bir skorla döneriz. Bu maç öncesi kalecimiz Soner'in sakatlığı devam ediyor. Tatos oyunun başında arkadan bir darbe almıştı. Onun MR'ı çekilecek ve tedavi süreci nedir ve ne kadar olur ondan sonra ortaya çıkar. Umarız ciddi bir şeyi yoktur" dedi.



"Giresunspor taraftarına teşekkür ediyorum"

Elazığsporlu taraftarlara değinen Gülaç, "Giresunspor maçında yine muhteşemdiler. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra sanki biz 5-0 öndeymişiz gibi aynı şekilde, aynı tempoyla hiçbir homurtu olmadan devam ettiler. Taraftarımız her zaman yanımızda ama Giresunspor maçında çok özeldi, çok güzeldi. Gerçekten 12. adam gibi hareket ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Kişi ve kurumlardan destek bekliyoruz"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan beklentileri olduğunu kaydeden Gülaç, "Valimiz sürekli bize destek oluyor. Belki bu primde de bizlere destek olur. Diğer kişi ve kurumlardan da destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.