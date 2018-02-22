"Çok fazla pozisyon vermiyoruz"
Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Güleç, Elazığspor'un 5 haftadır güzel gittiğini belirterek, çok fazla pozisyon vermeyip iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
"Giresunspor taraftarına teşekkür ediyorum"
Elazığsporlu taraftarlara değinen Gülaç, "Giresunspor maçında yine muhteşemdiler. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra sanki biz 5-0 öndeymişiz gibi aynı şekilde, aynı tempoyla hiçbir homurtu olmadan devam ettiler. Taraftarımız her zaman yanımızda ama Giresunspor maçında çok özeldi, çok güzeldi. Gerçekten 12. adam gibi hareket ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Kişi ve kurumlardan destek bekliyoruz"
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan beklentileri olduğunu kaydeden Gülaç, "Valimiz sürekli bize destek oluyor. Belki bu primde de bizlere destek olur. Diğer kişi ve kurumlardan da destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:31
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Yorum
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