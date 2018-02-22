Bolu'da puanlar paylaşıldı
Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
22'nci dakikada, Yusuf Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya yardım için gelen Nobre, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
55'inci dakikada kullanılan korner atışında Nobre'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
77'nci dakikada topla buluşan Poepon'un ceza sahası dışından etkili vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:26
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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