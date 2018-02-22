Bolu'da puanlar paylaşıldı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Bolu'da puanlar paylaşıldı

    Bolu'da puanlar paylaşıldı

    Spor Toto 1'inci Lig'de , sahasında karşılaştığı 'la 1-1 berabere kaldı.

    Spor Toto 1. Lig'de ile 'la 1-1 berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    22'nci dakikada, Yusuf Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya yardım için gelen Nobre, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
    55'inci dakikada kullanılan korner atışında Nobre'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
    77'nci dakikada topla buluşan Poepon'un ceza sahası dışından etkili vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
    Karşılaşma 1-1 sona erdi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:26
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