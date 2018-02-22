Bolu'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada, Yusuf Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya yardım için gelen Nobre, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

55'inci dakikada kullanılan korner atışında Nobre'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

77'nci dakikada topla buluşan Poepon'un ceza sahası dışından etkili vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.