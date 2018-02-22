Altınordu'da Recep göreve

Son olarak Gaziantepspor deplasmanında kalp çarpıntısı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Hasan'ın yerine 29'uncu dakikada oyuna giren genç savunmacı başarılı performansıyla güven verdi. Pazartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Uğur'un yokluğunda defansta Recep görev alacak. Sezonun ilk yarısında 12 karşılaşmada ilk 11'de forma giyerek takımın bankolarından biri haline gelen 19 yaşındaki futbolcu devre arasında Hasan'ın transfer edilmesiyle kızağa çekildi.



Recep, ikinci devrede geride kalan 6 karşılaşmada da kulübede yer alarak teknik patron Hüseyin Eroğlu'ndan görev bekledi. Öte yandan Altınordu'da Recep'le birlikte Kerim Alıcı, Barış, Yusuf ve Rıdvan'ın Milli Takım seçmelerine davet edilmesi sevinç yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun oyuncu havuzunu genişletme talebi üzerine 1'inci Lig ve 2'nci Lig'deki kulüplerin 23 yaş altı oyuncularından oluşacak karma takımları mercek altına alacak. Genç yıldız adayları 27-28 Şubat'ta Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2 müsabaka yapacak.



ÖZKAN'DAN MÜNİH ÇIKARMASI

Altınordu U14 takımı ile Bayern Münih U14 arasında oynanan özel maçı izlemek üzere Almanya'ya giden Başkan Seyit Mehmet Özkan, ünlü Alman kulübünü de ziyaret etti. Başkan Uli Hoeness tarafından karşılanan Özkan, Alman futbolunun efsanevi ismiyle iki kulüp arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerini konuştu. Yeni açılan Bayern Campus'de incelemelerde bulunan Özkan, daha sonra Başkan Hoeness, Raul Gonzales ve Hasan Salihamidzic ile birlikte Bayern Münih-Real Madrid UEFA Youth League karşılaşmasını da izledi.