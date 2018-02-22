Adana’da dev derbi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    ’da dev derbi

    <a href="/index/adana?id=32e6278e-abcf-4733-8d63-157c8b6a8584" class="" rel="tag">Adana</a>’da dev derbi
    1. Lig'de haftanın önemli mücadelesinde Adana ile Adana Demirspor derbide karşı karşıya gelecek. , son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, da oynadığı son 5 maçta ezeli rakibiyle aynı istatistiklere sahip oldu.

    Samsun'da barış sağlandı
    Ankaragücü maçı ardından sonradan oyuna giren oyuncuları eleştiren Samsun teknik direktörü Engin İpekoğlu, dün bu isimlerin özür dilediğini söyledi. İpekoğlu, "Sadece Chibuike ve Ayite ile konuşmadım. Takımla toplantı yaptım. Hepsi de arkadaşlarından özür diledi" dedi.
    Altay'da tek yumruk vakti
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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