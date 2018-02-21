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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Rize zirvede

    Rize zirvede

    Şampiyonluğun güçlü adayı yeşil-mavililer, Balkes karşısında son 20 dakikada coştu Recep, Oğulcan ve Samudio’yla şov yapan Atmaca, yolunda dev bir adım attı

    SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk favorisi Çaykur Rizespor, Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyeti, sahasında Balıkesirspor zaferiyle perçinledi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede rakibi karşısında zor anlar yaşayan yeşil-mavililer, son 20 dakikada sonuca gitti. Rizespor'da gol perdesini 72'de Recep açtı. 80'de Oğulcan, ceza sahası içinde topu tavana astı, takımını iki farkı taşıdı. Karadeniz ekibinde son sözü söyleyen kral Samudio oldu. Ankaragü cü karşılaşmasında hat-trick yapan 22 yaşındaki Paraguaylı santrfor, 90+4'te bu sezonki 14. golünü ağlara gönderip, gol krallığı yarışında zirveye kuruldu. İbrahim Üzülmez'in öğrencileri şampiyonluk yarışında çekiştikleri Ümraniyespor'un önünde 3 puan farkla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kurulurken, kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti ise 4 karşılaşmaya çıktı.
    Alihan TELATAR

    İKİNCİ YARIDA ÜZÜLMEZ ATEŞLEDİ
    RİZESPOR Teknik Direktörü , karşısında ikinci yarıda gelen zaferin hikayesini anlattı. Üzülmez, "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynadığımız, kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci ayrı oyuncularıma şunu söyledim 'Biz iyi bir takımız, golü yemediğimiz sürece her maçta atabilecek kapasitemiz, yeteneğimiz var'. İstediğimiz sonucu aldık, mutluyuz" diye konuştu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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