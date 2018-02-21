Rize zirvede
Şampiyonluğun güçlü adayı yeşil-mavililer, Balkes karşısında son 20 dakikada coştu Recep, Oğulcan ve Samudio’yla şov yapan Atmaca, Süper Lig yolunda dev bir adım attı
Alihan TELATAR
İKİNCİ YARIDA ÜZÜLMEZ ATEŞLEDİ
RİZESPOR Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Balıkesirspor karşısında ikinci yarıda gelen zaferin hikayesini anlattı. Üzülmez, "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynadığımız, kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci ayrı oyuncularıma şunu söyledim 'Biz iyi bir takımız, golü yemediğimiz sürece her maçta atabilecek kapasitemiz, yeteneğimiz var'. İstediğimiz sonucu aldık, mutluyuz" diye konuştu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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