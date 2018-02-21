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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da yeni başkandan moral dopingi

    Manisaspor’da yeni başkandan moral dopingi
    SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattında sıkıntılı günler geçiren 'da yeni başkan Gökay Budak ve yönetimi, kritik İstanbulspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi. Başkan Budak, yaşanan sıkıntıları hafifletmek için futbolculara söz verirken, "Artık kendi içinde birbirine küsen bir kulüp değil, futbolcusuyla birbirine barışık ve birlikte hareket eden bir kulüp haline geleceğiz. Her şeye rağmen bu takımda top koşturan tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Önemli olan zor zamanlarda takımınla birlikte olmaktır. Bu konuda hem futbolcularımızı hem de teknik direktörümüz 'ı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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