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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Dev anlaşma için geri sayım başladı

    Dev anlaşma için geri sayım başladı
    'da 'ın katkısıyla stadın isim sponsorluğunda anlaşılan ''yle resmi imzalar için geri sayıma geçildi. Sportif Direktör İzzet Erdoğan, "Başkanımız Halil Ünal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta sponsorluk anlaşması resmiyet kazanacak. ETİ yetkililerin yurt dışından dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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