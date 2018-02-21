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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    yaralı

    Ankaragücü yaralı

    Geçtiğimiz hafta evinde ’a 4-2 kaybeden A.Gücü, deplasmanından da 1-1 beraberlikle ayrıldı

    1. Lig 23. hafta mücadelesinde , 'a konuk oldu. Rize yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen sarı-lacivertlilerde, 22'de Umut Nayir takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılık vermek için rakip kalede pozisyon arayan ev sahibi aradığı golü 45'te buldu. Erdem'in eline çarpan topun ardından verilen penaltıda kaleciyi terse yatıran Göksu, 1-1'lik eşitliği sağladı. 'UN SERİSİ SÜRDÜ
    MAÇIN 2. yarısı ise orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 70'te Ayite'nin şutunu Korcan çıkardı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca iki ekip de beraberliğe razı oldu. Yenilmezlik serisini 5'e çıkaran Samsun 28 puana ulaştı. Yarışta bir yara daha alan Ankaragücü ise puanını 40'a yükseltti.

    'Herkes ayağını denk alsın'
    SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularına ateş püskürdü. İpekoğlu, "Oyuna sonradan aldığımız oyuncuların katkısını da bekliyoruz. Hiçbir futbolcu kapris yapamaz. Burası çok büyük bir camia. Herkes ayağını denk alacak. Gerekirse kadromuzun sayısal azlığına da bakmayız, valizi de eline veririz" dedi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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