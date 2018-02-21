Ankaragücü yaralı
Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor’a 4-2 kaybeden A.Gücü, Samsun deplasmanından da 1-1 beraberlikle ayrıldı
MAÇIN 2. yarısı ise orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 70'te Ayite'nin şutunu Korcan çıkardı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca iki ekip de beraberliğe razı oldu. Yenilmezlik serisini 5'e çıkaran Samsun 28 puana ulaştı. Yarışta bir yara daha alan Ankaragücü ise puanını 40'a yükseltti.
'Herkes ayağını denk alsın'
SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularına ateş püskürdü. İpekoğlu, "Oyuna sonradan aldığımız oyuncuların katkısını da bekliyoruz. Hiçbir futbolcu kapris yapamaz. Burası çok büyük bir camia. Herkes ayağını denk alacak. Gerekirse kadromuzun sayısal azlığına da bakmayız, valizi de eline veririz" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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