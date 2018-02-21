Altınordu zorlandı ama kazandı

Eksik kalmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibi de tebrik etti. Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünen zor bir maça çıktıklarını belirten Eroğlu, "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık, pas hataları yaptık. Hasan'ın rahatsızlanması nedeniyle erken oyuncu değişikliği yaptık. Kırmızı kart ve penaltının olması bizi olumsuz etkiledi. Bu nedenle savunma ağırlıklı oynadık. Rakibimiz bizi zorlasa da pozisyon vermedik. Üretken bir oyun oynadık ancak pozisyon bulamadık. Bu şekilde kazandığımız maçlarla seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



Maçta kalp ritmi yükselen Hasan'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, direkt kırmızı kart gören Uğur'un en az 2 maç ceza alması bekleniyor.