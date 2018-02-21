Altınordu zorlandı ama kazandı
1'inci Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan son sıradaki Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 mağlup den Altınordu, zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırarak derin bir nefes aldı. Takımını 21'inci dakikada öne geçiren stoper Uğur'un 35'inci dakikada kırmızı kart görerek penaltıya neden olmasıyla 10 kişi kalan İzmir ekibi, rakibin penaltıyı kaçırmasıyla tehlikeyi atlattı. Kolay görünen maçtan güç bela zaferle ayrılan Altınordu, Play-Off yarışında bir virajı daha atlatmanın sevincini yaşadı.
Eksik kalmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibi de tebrik etti. Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünen zor bir maça çıktıklarını belirten Eroğlu, "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık, pas hataları yaptık. Hasan'ın rahatsızlanması nedeniyle erken oyuncu değişikliği yaptık. Kırmızı kart ve penaltının olması bizi olumsuz etkiledi. Bu nedenle savunma ağırlıklı oynadık. Rakibimiz bizi zorlasa da pozisyon vermedik. Üretken bir oyun oynadık ancak pozisyon bulamadık. Bu şekilde kazandığımız maçlarla seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
Maçta kalp ritmi yükselen Hasan'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, direkt kırmızı kart gören Uğur'un en az 2 maç ceza alması bekleniyor.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 20
Yorum
Tarihin en önemli maçını Vida bozdu Maçı izlerken Bjk gol atar görüntüsü vardı. Vida 1-0 a razı olmalıydı. Belki kaleci kurtarırdı. Bu maç 1-1 2-1 de bitebilirdi Vida Vida
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Caner’e kötü not
Toplam 6
Yorum
BAKİ Bu adam sahadan alınınca hocaya sallar, ilk değil Efendi olamıyor.Tıpkı başkanı gibi.
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Aynaya baksınlar
Toplam 12
Yorum
Aykut un seviyesin çok altında Gs ın taraftarı da ağlak zırlak rantçı sinsi yoksa bu başkanı tutmaz fb de bu başkan olsa kasımpaşa maçı hakem hatası önce biz dedirtmeyiz
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